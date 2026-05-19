مصدر عسكري إيراني: الإمارات لعبت دوراً سلبياً في المنطقة والهجمات الأخيرة نفذتها إسرائيل

شفق نيوز- طهران

نفى مصدر عسكري إيراني، يوم الثلاثاء، قيام بلاده بتنفيذ الهجمات الجوية الأخيرة على دولة الإمارات، متهماً إسرائيل بتنفيذها بغية دفع الإمارة الخليجية إلى للعب دور "أكثر سلبية" في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر قوله، إن "الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون، والكيان الصهيوني يحاول استفزاز الإمارات للعب دور أكثر سلبية في المنطقة، ضد إيران ودول أخرى في العالم الإسلامي".

وأضاف أن "الإمارات قامت بتحركات عدائية مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومع ذلك فإن إيران أعلنت مسؤوليتها عن الإجراءات التي اتُّخذت ضد هذه المشيخة، لكن بعض هذه الهجمات على الإمارات نفذها أيضاً الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن "الإمارات لا بد أن تكون قد أدركت أكثر من السابق أن الصداقة مع الكيان الإسرائيلي قاتل الأطفال لا تجلب لها الأمن أو الازدهار الاقتصادي فحسب، بل تضر بالكامل بأمن البلاد واقتصادها وسمعتها أيضًا، ولذلك فمن الطبيعي أن تكون قد توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في سياساتها".

وأكد المصدر أن "إيران لا تضمر العداء لأي من دول المنطقة، بل ترى أن على دول المنطقة أن تتولى تأمين أمن هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم، وأن تستفيد من مواردها الغنية لتحقيق رفاه شعوبها".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت يوم أمس الأول الأحد، في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي في البلاد اعترضت ثلاث طائرات مسيّرة دخلت الأجواء الإماراتية من جهة الحدود الغربية".

وبينت أن "طائرتين مسيّرتين تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح، إلا أن الطائرة الثالثة أصابت مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة النووية في منطقة الظفرة".