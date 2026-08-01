مصدرون أتراك: الاتفاقيات الأخيرة مع العراق ستنعكس إيجاباً على الأسواق

شفق نيوز- أنقرة

رحّب صناعيون ومصدّرون أتراك، يوم السبت، بالاتفاقيات الموقعة مع العراق، مؤكدين أنها ستوفر فرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال رئيس اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول في تركيا، مته أقجان، في بيان، إن الاتفاقيات التي وُقعت عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في 28 تموز/ يوليو الماضي، لا تقتصر آثارها على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل تمتد إلى مجالات الزراعة والجمارك والاستثمار والطاقة.

وأضاف أقجان أن هذه التفاهمات ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، كما ستوفر فرصاً متعددة للمصدّرين والصناعيين في المنطقة، إلى جانب دعم جهود التنمية الإقليمية.

وأشار إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل أحد أبرز بنود الاتفاقيات، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية في التجارة الدولية.

وأوضح أن المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي مروراً بالحدود التركية وصولاً إلى أوروبا، من شأنه أن يوفر ممراً تجارياً بديلاً على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن وقوع منطقة جنوب شرق الأناضول على هذا المسار سيعزز مكانتها اللوجستية، ويسهم في تقليص زمن الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج، وخفض تكاليف النقل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

وأكد أن الاتفاقيات ستنعكس إيجاباً على عمليات الإنتاج والتصدير في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق لا يزال أحد أهم الأسواق التصديرية للشركات التركية.

وأضاف أن الاتفاقيات ستدعم قطاعات رئيسية، من بينها النسيج، والصناعات الغذائية، والسجاد، والكيماويات، والإسمنت، والحديد والصلب.

وأعرب عن ثقته بأن هذا التعاون الشامل سيعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويحقق مكاسب طويلة الأمد لاقتصاد المنطقة.

والثلاثاء، استقبل الرئيس التركي أردوغان، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وتوجت مباحثات الزعيمين، بتوقيع 5 اتفاقيات شملت التعاون التعليمي والأكاديمي الشرطي ومجالي الشباب والرياضة، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية والنقل والبنية التحتية.