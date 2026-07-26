مصادر: المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إعادة فتح الممرات المائية تحرز تقدماً

شفق نيوز - متابعة

صرح مصدران إقليميان، بأن المحادثات بين عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية لكل منهما في تلك المنطقة قد أحرزت تقدما.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن المصدرين قولهما، إنه :على الرغم من أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي "إلا أن الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق" بشأن هذه الملفات.

وأوضح المسؤولان أن تعليق القصف الأميركي كان متعمدا حتى لا يعرقل المفاوضات الدبلوماسية المباشرة الحساسة.

وكان مسؤولون عُمانيون قد سافروا الجمعة إلى طهران لإجراء محادثات، وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأميركي، الذي نفذه الجيش على مواقع إيرانية على مدى 13 ليلة متتالية.

وكان الرئيس ترامب قد أكد أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران إذا لم تحصل على "مائة في المائة" مما تريد في المفاوضات.