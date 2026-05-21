مصادر استخبارية أميركية: إيران تعيد بناء صفوفها وتصنيع المسيرات أسرع من المتوقع

شفق نيوز- واشنطن

كشفت مصادر استخبارية أميركية، يوم الخميس، أن إيران تعيد بناء صفوفها العسكرية وإنتاج الطائرات المسيرة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أميركية قولهما إن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل نيسان/ أبريل الماضي.

كما نقل التقرير عن أربعة مصادر أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

يأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة من الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وصاروخية وبنى تحتية دفاعية داخل إيران.

وتحدثت تقارير أميركية سابقاً عن تراجع قدرات إيران العسكرية وتدمير جزء كبير من بنيتها الدفاعية، إلا أن تقديرات استخباراتية حديثة أشارت إلى أن طهران استعادت جزءاً مهماً من قدراتها الصناعية والعسكرية خلال فترة قصيرة.

وتشير تقارير غربية إلى أن إيران تمكنت من إعادة تشغيل عدد من مواقع إنتاج الصواريخ واستعادة السيطرة على مواقع عسكرية قرب مضيق هرمز، رغم استمرار الضغوط والعقوبات والضربات العسكرية، كما تحدثت تقارير استخباراتية عن احتفاظ إيران بجزء كبير من منصات الإطلاق والمخزونات الصاروخية، إلى جانب استمرار عمليات تطوير البنية الدفاعية ومنشآت التصنيع العسكري.