مشروع قرار أميركي لحماية الملاحة في هرمز على طاولة مجلس الأمن

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال روبيو، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مشروع القرار شاركت في صياغته كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، في إطار تحرك دولي مشترك لتعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية".

ويتضمن المشروع مطالب موجهة إلى إيران بوقف الهجمات في المضيق، والامتناع عن زرع الألغام البحرية أو فرض رسوم على السفن المارة، وفقاً لروبيو.

وأشار روبيو، إلى أن "مشروع القرار يدعو طهران إلى الكشف عن عدد ومواقع الألغام التي تم زرعها في المضيق، والتعاون مع الجهود الدولية لإزالتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، امتلاكها قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية للقوات البحرية وحماية حرية الملاحة.

هذا وأفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، بأن إسرائيل تُنسق مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما يُهدد وقف إطلاق النار مع إيران، بحسب ما نقلته عن مصدر إسرائيلي.