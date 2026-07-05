مشاجرة بين سيدات بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل اثنتين جنوبي مصر

شفق نيوز- القاهرة

تطورت مشاجرة بين أطفال في إحدى قرى محافظة قنا جنوبي مصر إلى واقعة دموية، بعدما انتهت بتبادل إطلاق نار بالأسلحة النارية (كلاشينكوف) بين 4 سيدات، ما أسفر عن مقتل سيدتين وضبط متهمتين، في حادثة لا تزال النيابة العامة تحقق في ملابساتها.

وشهدت قرية "نجع عزوز" التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، المشاجرة بين السيدات بسبب خلافات جيرة متكررة، تطورت إلى استخدام أسلحة آلية، ما أدى إلى مقتل سيدة في موقع الحادث، بينما توفيت أخرى متأثرة بإصابتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن الواقعة جاءت نتيجة تجدد خلافات قديمة بين الجيران، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين في الواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مدير مكتب موقع "تحيا مصر" بمحافظة قنا، محمد أسعد، في تصريحات له إن الشرارة الأولى للأحداث بدأت قرابة منتصف النهار عقب خلاف بين أطفال، سرعان ما امتد إلى أمهاتهم، قبل أن يتطور إلى مشاجرة بين 4 سيدات استخدمت خلالها البنادق الآلية.

وأضاف أن السيدة الأولى، البالغة من العمر 26 عاماً، توفيت متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما أصيبت سيدة أخرى خلال تبادل إطلاق النار، لكنها فارقت الحياة داخل المستشفى بعد نحو ساعة من الواقعة.

وأوضح أسعد، أن التحريات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار كان متبادلاً بين السيدات الأربع، مضيفاً أن الضحيتين ليستا من عائلة واحدة، وإنما جارتان من القرية نفسها، وأن الواقعة تعد الأولى من نوعها في مركز دشنا من حيث اقتصارها على طرف نسائي بالكامل دون مشاركة رجال.