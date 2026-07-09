مسؤول إيراني يهدد بحرق آبار نفط دول الخليج

شفق نيوز- طهران

لوّح عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، عزت الله ضرغامي، يوم الخميس، باستهداف آبار النفط في دول الخليج في حال استمرار الضربات الأميركية على بلاده.

وقال ضرغامي، في تدوينة على منصة "إكس": "في حال استمرار الاعتداءات، أبلغوا دول الخليج بأن تغلق أبواب آبارها النفطية، وإلا فإن إيران ستحرقها".

وأضاف أن "الضربة لإيران، ضربة لكل معادلات الطاقة والاقتصاد في العالم".

ويعد ضرغامي من الشخصيات المحافظة البارزة في إيران، إذ يشغل عضوية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهو هيئة عليا معنية بالسياسات الرقمية والمجال المعلوماتي، كما شغل سابقاً منصب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، وترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية لسنوات.

وجاء ذلك بعد تجدد الضربات الأميركية على أهداف داخل إيران، ورد طهران بهجمات قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية أميركية في دول خليجية، في واحدة من أخطر موجات التصعيد منذ بدء الهدنة الهشة بين الجانبين.

وتزامن التصعيد مع مراسم دفن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مدينة مشهد، بعد موكب تشييع داخل العراق.

وتزايدت المخاوف في أسواق الطاقة مع شبه توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت حذرت شركات تأمين بحرية من ارتفاع مستوى المخاطر على السفن العابرة للمنطقة.

ويمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ولا سيما من دول الخليج.