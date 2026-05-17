مسؤول إيراني يتوعد الجيش الأميركي بتحويل بحر عُمان إلى "مقبرة"

شفق نيوز- طهران

توعّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، مساء اليوم الأحد، الجيش الأميركي بتحويل بحر عُمان إلى "مقبرة" بحال عدم انهاء الحصار على مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رضائي قوله، إن مضيق هرمز مفتوح للتجارة وليس للحشود العسكرية. وأن "الحصار البحري هو حرب ونعتبر مواجهته من حقنا وصبرنا له حدود".

وهدد رضائي بأن "إيران ستكسر الحصار البحري الأميركي"، مشيراً الى أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تجهيز نفسها.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد لاعب إقليمي في الحرب ضد إيران حتى يتمكن من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمواصلة دعمه والوقوف معه.

وختم رضائي حديثه بالقول، إن ترمب "يفتقر لأي شرعية لمواصلة الحرب سواء في أميركا أو المنطقة أو العالم".

ويأتي تصريح رضائي بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، تحذيراً جديداً لإيران قال فيه إن الوقت "ينفد"، ودعاها إلى التحرك "بسرعة فائقة".

وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال" تابعته وكالة شفق نيوز: "بالنسبة لإيران، فإن عقارب الساعة تدق، ويجدر بهم أن يتحركوا، وبسرعة فائقة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. الوقت جوهري"، دون أن يحدد طبيعة الخطوة التي يطالبها باتخاذها.