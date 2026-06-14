مسؤول إيراني: طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية وفق مذكرة التفاهم

شفق نيوز - طهران

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مسؤول إيراني قوله، إن طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تستعد للتوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن مباحثات تجري بين واشنطن وطهران بشأن آلية لتخفيف مخزون اليورانيوم المخصب خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق المرتقب بين الجانبين.

ومن المرتقب أن توقع واشنطن وطهران، في وقت لاحق اليوم، اتفاقاً مبدئياً لخفض التصعيد الإقليمي وتأمين الممرات المائية، بعد موجة من التوترات البحرية التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اضطرابات حادة في حركة الملاحة بمضيق هرمز، مما تسبب بعرقلة سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.