مسؤول أميركي يكشف عن إعادة إيران تجهيز منصات الصواريخ تحسباً لضربات عسكرية

كشف مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، أن إيران أعادت فتح عشرات المواقع الصاروخية مع احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضدها من قبل الولايات المتحدة عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب بهذا الشأن.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن المسؤول قوله، إن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ استعدادا لتجدد الصراع في المنطقة بينها وبين أميركا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أمس الأثنين تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.

وأكد ترمب في تصريحات صحفية أن "أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن الهجوم العسكري المخطط له ضد إيران".