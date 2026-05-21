مسؤول أميركي: إيران مصممة على إبقاء اليورانيوم داخل حدودها

شفق نيوز- واشنطن

أكد مسؤول أميركي، يوم الخميس، أن إيران ما تزال متشدد في موقفها بخصوص الملف النووي، مشيراً إلى أن طهران تريد إبقاء اليورانيوم داخل حدود بلادها.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن المسؤول قوله إن "إيران مصممة على إبقاء اليورانيوم المخصب داخل حدودها"، مبيناً أن "موقف إيران في الملف النووي لا يزال متشددا".

وأضاف، أنه "لا صحة للتقارير عن إصدار المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، أمرا بإبقاء اليورانيوم في إيران".

وكانت وكالة رويترز، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم خارج إيران.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصدرين إيرانيين، إن "المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهاً بعدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى الخارج، مبينة أن هذا يزيد من تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأميركية الرئيسية في محادثات السلام.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه إيران، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.