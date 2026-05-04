مسؤول أميركي: إيران فشلت باستهداف سفناً تجارية وعسكرية ودمرنا لها 6 زوارق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤول عسكري أميركي، يوم الاثنين، باستهداف سفناً تجارية وأخرى عسكرية من قبل إيران، مؤكداً ضرب 6 زوارق إيرانية صغيرة، حاولت عرقلة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وقال المسؤول، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إن "نتائج الحصار العسكري الأميركي على إيران تتجاوز التوقعات"، مضيفاً: "ضربنا 6 زوارق إيرانية صغيرة كانت تحاول عرقلة حركة الشحن التجاري".

وأشار إلى أن "إيران استهدفت سفناً تجارية وسفناً عسكرية أميركية بصواريخ كروز، لكنها فشلت".

وتابع المسؤول: "ننصح القوات الإيرانية بالبقاء بعيدة تماماً عن الأصول العسكرية الأميركية".

وهدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإيقاف السفن المخالفة لشروطه في مضيق هرمز بالقوة، فيما أكد مسؤول أميركي أن "قواعد الاشتباك عدلت وأذن لقواتنا بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر مضيق هرمز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.