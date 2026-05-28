مسؤول أميركي: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترمب النهائية

شفق نيوز - واشنطن

كشف مسؤول أميركي، يوم الخميس، عن توصل كل من الولايات المتحدة، وإيران إلى اتفاق لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، مستدركاً أن هذا الاتفاق يحتاج إلى الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترمب.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن التوصل لشروط الصفقة بين إيران وأميركا يوم الثلاثاء لكن لم توافق قيادات البلدين بعدُ، مع ابلاغ ترمب الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل الاتفاق.

ونقل الموقع عن المسؤول الأميركي قوله، إن الاتفاق سيستمر 60 يوماً، ويلزم إيران بوقف تهديد مضيق هرمز، ويلزمها أيضاً بإزالة جميع الألغام من هرمز خلال 30 يوماً.

كما أشار المسؤول إلى أن، الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مبيناً أن الاتفاق ينص على أن أولى قضايا المفاوضات خلال الـ60 يوما هي الملف النووي، وكاشفا أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران خلال مدة تنفيذ الاتفاق.