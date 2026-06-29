مسؤول أميركي: قواتنا ستراقب التزام لبنان وإسرائيل بالاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي، يوم الاثنين، بأن واشنطن سيكون لها دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار الموقع بين البلدين لإنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول الأميركي، قوله: "دورنا يشمل استخدام قوات أميركية على الأرض في ‎لبنان وإسرائيل لضمان الالتزام بالاتفاق بين البلدين".

وتابع المسؤول: "نحتفظ بقوات في ‎لبنان منذ اتفاق عام 2024 في إطار مهمة مراقبة"، مبيناً أن "قواتنا في ‎لبنان ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق".

وأكمل: "سنراقب بحيادية وموضوعية تامة على الأرض، تنفيذ الاتفاق الإطاري بين ‎لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "قيادتنا السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته".

وقبل أيام تم إعلان اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار والسيطرة في المنطقة، ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت التهدئة بين الجانبين.

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، هاجم، يوم السبت الماضي، الاتفاق "الإطاري" بين لبنان وإسرائيل ذو الوصاية الأميركية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يقوم بتقويض أوراق القوة لدى لبنان بعد مذكرة التفاهم الأميركية مع إيران.