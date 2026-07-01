مسؤول أميركي: فرض إيران لرسوم في هرمز سينسف الاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، بأن واشنطن تحاول ابلاغ طهران، بأن محاولات فرض رسوم في مضيق هرمز، سينسف مذكرة التفاهم.

وقال المسؤول إن "تفاهم بمباحثات الدوحة لإبقاء الوضع هادئا الأسبوع المقبل لإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران".

وأضاف المسؤول الأميركي، أن "دول الخليج تجري مناقشات حول كيفية إدارة مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم".

وأشار إلى أن "مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ‌ يحاولان إيصال رسالة لإيران، بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع أميركا".

وأوضح المسؤول أن "واشنطن وطهران توصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة".

وبين المسؤول أن "3 مليارات دولار مجمدة لن تحول لإيران نقدا، بل ستستخدم لشراء سلع أساسية جزء منها من أميركا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، انتهاء المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى الاتفاق على استخدام جزء من الستة مليارات دولار من الأصول المجمدة لشراء مواد غذائية.

وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "انتهاء محادثاتنا مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، ويعد أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم يعقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني".

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات فنية في الدوحة، الثلاثاء والأربعاء، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وتستند هذه المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة، وُقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت إثر ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تحديد مهلة 60 يوماً للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.

لكن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا انتقادات علنية بشأن معنى الاتفاق المؤقت، ما أدى إلى ضربات انتقامية متبادلة خلال الأسبوع الماضي.