مسؤول أميركي: إسقاط مسيّرتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن تجارية في هرمز

شفق نيوز - واشنطن

نقلت وكالة "رويترز" عن ​مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله إن ​القوات ​الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين ⁠هجوميتين ​أطلقتهما إيران ​في محاولة على ما يبدو ​لاستهداف سفن ​تجارية عابرة لمضيق ‌هرمز، ⁠في أحدث اشتباكات بين البلدين.

وأضاف ​المسؤول، ​الذي ⁠طلب عدم الكشف ​عن هويته "حركة ​الملاحة ⁠عبر المضيق مستمرة".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أمس الخميس، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً لعبور السفن والناقلات التجارية، معتبرة أن إيران لا يمكنها التحكم بهذا الممر الاستراتيجي للطاقة من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

وجاء هذا التصريح الأمريكي بعد أن أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، يوم أمس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، متوعداً باستهداف أي حركة مرور في المضيق، وذلك رداً على ما قال إنها هجمات أمريكية استهدفت مناطق جنوبي إيران.