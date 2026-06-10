مسؤول أميركي: تم اعتراض جميع الهجمات الإيرانية في المنطقة

شفق نيوز - متابعة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي، صباح اليوم الأربعاء، قوله إن قوات الولايات المتحدة تمكنت من التصدي للهجمات كافة التي شنتها إيران على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

وأفاد المسؤول أيضا، بأنه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار بتلك القواعد مع عودة تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط إثر سقوط مروحية "اباتشي" في مضيق هرمز واتهام واشنطن طهران باستهدافها.

وفي سياق متصل أعلنت البحرين والكويت أن دفاعاتهما الجوية تصدت لأهداف جوية "معادية" انطلقت من الأراضي الإيرانية، ولم ترد تقارير حتى وقت إعداد هذا الخبر حول وجود إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جانبها أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة سقوط حطام إثر الاعتراضات، في حين أكد إعلام إيراني نقلا عن الحرس الثوري، باستهداف القاعدة الأميركية في منطقة الأزرق بالأردن.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قواتها أنهت ضربات دفاعية ضد إيران، استهدفت مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ورادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.