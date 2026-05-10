مسؤول أميركي: ترمب لن يغير موقفه من تايوان خلال لقائه بنظيره الصيني

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي كبير، يوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترمب لن يغير موقفه من تايوان خلال اللقاء المرتقب بنظيره الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة المقبل في العاصمة بكين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله إن "المحادثات بين ترمب والرئيس الصيني حول تايوان متواصلة، ولا تتوقعوا أي تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان".

وأشار إلى أن "اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة والصين لا يزال سارياً، ومن المرجح أن يناقش ترمب ونظيره الصيني دعم الصين لإيران وروسيا".

من جهته، قال البيت الأبيض إن "الصين والولايات المتحدة ستبحثان ملفات الطيران والقطاع الزراعي والطاقة، وستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة وآخر للاستثمار".

وأوضح أن "ترمب سيصل بكين مساء الأربعاء المقبل، واللقاء الثنائي بين ترمب والرئيس الصيني سيكون يوم الجمعة في بكين"، لافتاً إلى أن "ترمب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الجاري".