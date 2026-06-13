مسؤول أميركي: بريطانيا وفرنسا بحثتا المشاركة بإزالة ألغام هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، يوم السبت، بأن بريطانيا وفرنسا بحثتا تشكيل تحالف بحري ولديهما سفن عسكرية قريبة وجاهزة للمشاركة في إزالة الألغام في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة التي تلي فتح المضيق ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" للأنباء، إن الجانبين الأميركي والإيراني نجحا في التوصل إلى اتفاق سياسي وصفه بـ"القوي الغاية"، لافتاً إلى أن التصريحات الصادرة عن الجانب الباكستاني اليوم تأتي لتؤكد هذا التقدم الكبير.

وأوضح أن هذا الاتفاق المرتقب يلزم إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي، مؤكداً أنه من المحتمل جداً أن يتم فتح المضيق الملاحي الحيوي دون فرض أي رسوم.

وفي مقابل هذه الخطوة، أعلن المسؤول أن الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بإيقاف حصارها البحري المفروض على إيران، وذلك بالتزامن المباشر مع بدء فتح المضيق.

وحول الترتيبات الميدانية بعد الاتفاق، أشار إلى أن المرحلة التي تلي فتح المضيق ستشهد عملية عسكرية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية، لضمان سلامة الملاحة العالمية.

وكشف في هذا السياق، أن بريطانيا وفرنسا بحثتا بالفعل تشكيل تحالف بحري مشترك، وأن لديهما سفناً عسكرية متواجدة في نقاط قريبة وجاهزة تماماً للمشاركة الفورية في عمليات التطهير.

وجزم المسؤول بأن الولايات المتحدة ستشارك هي الأخرى بشكل كبير ومحوري في جهود إزالة الألغام، وقد تنضم دول "مجموعة السبع" أيضاً إلى هذه العمليات، بهدف إعادة الأوضاع الملاحية إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.