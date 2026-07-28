مسؤول أميركي: الإيرانيون يخشون وزارة الخزانة الأميركية أكثر من وزارة الحرب

شفق نيوز - واشنطن

صرّح مسؤول أميركي، بأن إيران ترغب في وقف الضربات العسكرية المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، والحصول على الأموال أولا في ظل وجود خلافات حول المقترحات المطروحة في استئناف المباحثات بين واشنطن وطهران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن : العقوبات والحصار البحري الأميركي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين يشكون من عدم قدرتهم على دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية، وهم يخشون وزارة الخزانة الأميركية أكثر من وزارة الحرب.