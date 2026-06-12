مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران يشمل لبنان وشروطه "تريح" إسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مساء اليوم الجمعة، أن نص الاتفاق الذي وافقت عليه إيران وأميركا يشمل لبنان، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تعلم ببنود الاتفاق وعندما ترى شروطه ستشعر بـ"الارتياح"، بحسب تعبيره.

وذكر المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بشأن الاتفاق مع إيران: "لم نصل إلى خط النهاية بعد لكننا قريبون جداً"، معرباً عن ثقته "بنسبة بين 80% - 85% من توقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع مفاوضات فنية مدتها 60 يوماً"، لافتاً إلى أن "المرشد الإيراني مجتبى خامئني مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، لكن بعض الإيرانيين لا يحبّذون هذا الاتفاق ورغم ذلك نعتقد أن معارضته في إيران ضئيلة للغاية".

وأكد المسؤول الأميركي، أن "واشنطن ترى تقدماً كبيراً في نص الاتفاق مع إيران، وهو يحقق أهدافاً أميركية أساسية، لكن في الوقت نفسه هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، لذلك وضع الطرفان آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق".

واعتبر أن "نص الاتفاق يعجب أميركا وإيران، وهو يشمل لبنان، وأن إسرائيل لا تعلم بنوده وعندما ترى شروطه الكاملة ستشعر بالارتياح، وأنا واثق أن إسرائيل ستنضم إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق".

وأكد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن "تفاصيل تدمير المواد النووية المخصبة وإزالتها، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني"، مبيناً أن طهران ملتزمة بـ"عدم تطوير سلاح نووي مطلقاً، وأن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق الذي يتضمن نظام تفتيش، وينصّ تحديداً على فتح مضيق هرمز".

وخلص المسؤول الأميركي إلى أن "إيران إذا امتثلت فستُكافأ اقتصادياً، حيث سيكون هناك تخفيف كبير للعقوبات بناءً على أدائها، لكن لن يحصل الإيرانيون على أي شيء مقابل توقيع الاتفاق".

ومساء اليوم، توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن طهران "اعتذرت سراً" عن نشر "معلومات كاذبة" حول بنود الاتفاق.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مساء الجمعة، التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التنفيذ، مؤكداً أن تفاصيلها سيتم مشاركتها مع الرأي العام في الوقت المناسب.

وكشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق مع إيران ينص على التزام إيران بتدمير المواد النووية الموجودة لديها وإخراجها خارج البلاد، إلى جانب تفكيك البنية التحتية المرتبطة ببرنامجها النووي، نافياً ما أوردته طهران بشأن تأجيل معالجة الملف النووي لمدة 60 يوماً أو استمرار عمليات التخصيب.

وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم بشكل مسبق، مؤكداً عدم الإفراج عن أي دولار قبل تنفيذ إيران التزاماتها، وأن الاتفاق يعتمد بشكل كامل على مبدأ التنفيذ أولاً.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد المسؤول الأميركي، على أن التفاهم يضمن إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، نافياً وجود أي ترتيبات تسمح باستمرار القيود التي فرضتها طهران خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بوقف تمويل الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب، مبيناً أن هذا البند يعد جزءاً أساسياً من التفاهمات التي تم التوصل إليها.