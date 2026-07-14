مسؤول أممي: السودان يمثل أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم

شفق نيوز- متابعة

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن 19.5 مليون مواطن في السودان يواجهون "انعدام" الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأممي قوله إن "السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وأضاف أن "نحو 5 ملايين سوداني يواجهون مستويات جوع طارئة أو كارثي"، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف سوداني يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ويوم أمس الاثنين، نفى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان.

وتأتي تصريحات بولس، بعد أيام من إعلان الحكومة السودانية تقديم ردها على مقترح أميركي لخارطة طريق لوقف الحرب، وسط استمرار الجهود الأميركية والإقليمية للتوصل إلى هدنة إنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.