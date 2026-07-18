مسؤول عسكري إيراني ينصح الإماراتيين بـ"إخلاء فوري" للمطارات والموانئ

شفق نيوز- طهران

هدد مسؤول عسكري إيراني، يوم السبت، باستهداف مطارات وموانئ الإمارات بحال هاجمت أميركا البنى التحتية لبلاده.

ونقلت وكالة "فارس" عن مسؤول مطلع في القوات المسلحة الإيرانية قوله: "إذا شنت أميركا الليلة هجوماً على البنى التحتية المدنية في البلاد، فمن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الهجمات المضادة الإيرانية، يجب إخلاء مطاري دبي وأبو ظبي، وكذلك مينائي الفجيرة وجبل علي، فوراً".

وفي السياق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن هجمات عسكرية أميركية متعددة استهدفت نقاطاً حول سيريك.

وشهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الجمعة/ السبت، سلسلة انفجارات جديدة، بينها خمس ضربات سُمع دويها في أطراف مدينة يزد وسط إيران، وهجوم صاروخي أميركي استهدف مواقع في محيط الأحواز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجار نتيجة "لغم بحري".