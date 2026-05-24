مسؤول إسرائيلي: ترمب أيدّ حرية تحرك تل أبيب ضد "تهديدات" لبنان

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيدّ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن منح إسرائيل "حرية العمل" ضد التهديدات في مختلف الساحات.

وأضاف المسؤول، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو شدد خلال مباحثاته مع ترمب على ضرورة الحفاظ على حرية التحرك ضد ما وصفها بالتهديدات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأشار إلى أن ترمب أكد لنتنياهو أهمية "تفكيك البرنامج النووي الإيراني"، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمفاوضات الجارية بشأن الملف النووي لإيران.

يأتي هذا بالتزامن مع تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ كشف موقع "أكسيوس"، بوقت سابق من اليوم، أن واشنطن ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، فيما ستبقى القوات الأميركية التي نُشرت خلال الأشهر الماضية في المنطقة، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.