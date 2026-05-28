مسؤول حكومي سوري لشفق نيوز: سيكون للكورد دور مهم في البلاد

شفق نيوز- دمشق

أكد عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أنس العبدة، يوم الخميس، أن الكورد سيكون لهم "دور مهم" في بناء سوريا الجديدة، مشدداً على أنه لا يمكن بناء تجربة ناجحة في البلاد من دون وجود تفاهم بين السوريين كافة.

وقال العبدة لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة السورية "حريصة على مشاركة الأخوة الكورد في مؤسسات الدولة السورية وعلى الصعد كافة، الإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية".

وأضاف أن "تواجد الكورد وممثلين عنهم في مجلس الشعب لن يقتصر على محافظة الحسكة أو مناطق عفرين وكوباني فقط بل في جميع المناطق التي يتواجدون فيها بسوريا".

وأشار العبدة إلى أن "التواجد والتمثيل الكوردي في مجلس الشعب المقبل سوف يكون له تأثير ومشاركة حقيقية في كتابة الدستور الجديد والقوانين الجديدة وتعديل القوانين الحالية"، مشدداً على أن "الكورد سيكون لهم دور مهم في بناء سوري الجديدة".

وأوضح أنه "لا يمكن النهوض بسوريا وضمان نجاح أي عملية وتجربة سياسية في سوريا بدون وجود تفاهم ومشاركة بين كل المكونات وخصوصاً بين العرب والكورد".

وحصل الكورد على خمسة مقاعد جديدة في البرلمان السوري، أربعة منها في محافظة الحسكة وواحد في كوباني، إضافة إلى ثلاثة مقاعد سابقة عن منطقة عفرين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 مقاعد من أصل 140 مقعداً للدوائر الانتخابية.

ويحتفظ الرئيس السوري أحمد الشرع بحق تعيين ثلث أعضاء البرلمان، أي 70 عضواً من أصل 210 مقاعد.

وكانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد أُجريت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في محافظات البلاد، حيث تم انتخاب 126 ممثلاً، لكنها أُجلت في المناطق الكوردية ومحافظة السويداء بسبب الوضع السياسي والميداني.