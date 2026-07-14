حراك لتأمين هرمز.. عُمان تطلق مناقشات "معقدة" مع إيران والمجتمع الدولي وتهاجم تل أبيب

شفق نيوز - مسقط

صرّح وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، بأن مسقط تجري حالياً مناقشات "معقدة" لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع عودة التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "سلطنة عُمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للوصول إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة بالمضيق"، معتبراً في الوقت ذاته أن "أخطر التهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله، بل من قرارات وأفعال تُتخذ من خارجه، لاسيما في تل أبيب".

وشدد وزير الخارجية العماني على ضرورة "إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية لتصبح أكثر اتساقاً مع الواقع الاستراتيجي الجديد"، واصفاً حالة التصعيد والمواجهات الحالية في المنطقة بأنها "كارثة تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة، ولم تحقق أيًا من أهدافها"، على حد تعبيره.