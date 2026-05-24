‏ مسؤولون أميركيون: إيران وافقت مبدئياً على 95% من الاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، مساء اليوم الأحد، بأن إيران "وافقت مبدئياً" على إطار الاتفاق، ورغم ذلك لن يكون هناك توقيع على الاتفاق اليوم أو غداً، وفقاً لما نقلته عن مسؤولين أميركيين.

وذكر المسؤولون أن "طهران وافقت مبدئياً على الإطار وأنجزنا 95% منه ونتفاوض على الصياغات"، لافتين إلى أن "واشنطن لن توقع اتفاقاً اليوم أو غداً مع إيران، وأن الرئيس دونالد ترمب يميل لمنحهم عدة أيام لإنجازه".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال ترمب، إنه "إذا أبرم اتفاقاً مع إيران، فسيكون اتفاقاً جيداً وسليماً"، معتبراً أن "الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما منح طهران مبالغ ضخمة من الأموال النقدية، ومساراً واضحاً ومفتوحاً نحو سلاح نووي".

وأضاف ترمب، عبر منصة "تروث سوشال" أن "الاتفاق المحتمل مع إيران مختلف تماماً عن اتفاق أوباما، لكن لا أحد رآه أو يعرف ما هو.. لأنه قيد التفاوض حتى الآن".

وطالب الرئيس الأميركي بعدم الاستماع إلى ما وصفهم بـ"الخاسرين، الذين ينتقدون الاتفاق ولا يعرفون عنه شيئاً".

ووصف ترمب الأحد، المحادثات مع إيران، بأنها "تسير بشكل بنّاء ومنظم"، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأميركيين بـ"عدم التسرع في إبرام اتفاق، لأن الوقت يصب في مصلحتنا".

ولا يزال الجانبان على خلاف حول عدة قضايا شائكة، مثل طموحات إيران النووية، ومطالبها برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، وحرب إسرائيل في لبنان.

وانقسم مشرعون أميركيون بشكل حاد خلال ظهورهم في برامج حوارية، الأحد، بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران، إذ أيّد معظم الجمهوريين الخطوط العريضة المعلنة للاتفاق الذي يتفاوض عليه الرئيس دونالد ترمب، بينما رفضه الديمقراطيون باعتباره لا يحقق الكثير.

وذكرت وسائل إعلام أميركية وإيرانية أن مذكرة التفاهم التي تحدد إطاراً لإنهاء أشهر من القتال، سترفع مبدئياً الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية، وتعيد فتح الممر المائي الذي أغلقته إيران بتهديدات بمهاجمة السفن.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن الخلافات لا تزال قائمة حول بند أو بندين. ونقلت عن مصدر قوله إنه لن يتم التوصل إلى تفاهم نهائي إذا استمرت الولايات المتحدة في وضع العراقيل.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن الإطار المقترح، عند صدوره، سيُنفذ على ثلاث مراحل: إنهاء الحرب رسمياً، وحل الأزمة في مضيق هرمز، وإطلاق نافذة مفاوضات مدتها 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق أوسع، قابلة للتمديد.