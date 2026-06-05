مسؤولون أميركيون: المفاوضات مع طهران في مرحلتها النهائية

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الجمعة، بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحل نهائية، مبينا أن المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد أجتمعا مع الخبراء النوويين الأميركيين.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "كوشنر وويتكوف اجتمعا أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تينيسي".

وأكد المسؤولون أنه "لا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم"، مشيرين إلى أن "المفاوضات في مرحلتها النهائية، وغير واضح ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق".

وأضاف المسؤولون أن "اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين لا يعني أن الاتفاق سيحدث"، مبينين أن "الاجتماع مؤشر على أن المفاوضات في مرحلة جدية".

وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران تطالب بالحصول على تعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، في حين تفضل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.

وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، فيما تعتبرها الإدارة الأميركية إحدى أهم أوراق الضغط المستخدمة في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.