مسؤولون إسرائيليون: إيران لا تخطط لمهاجمتنا في الوقت الحالي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن التقديرات تذهب إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة إسرائيل في المرحلة الحالية تجنباً لتصعيد المواجهة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن "إيران لا تنوي مهاجمة إسرائيل في هذه المرحلة خشية أن يعيد هذا الهجوم القتال إلى مستوى عال من الشدة".

وأضاف المسؤولون أن "المعركة لن تتوسع لتشملنا إلا إذا قرر الأميركيون أو الإيرانيون إشراكنا فيها".

هذا وكان موقع "واللا" العبري قد كشف في وقت سابق مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب دفاعية استعداداً لسيناريوهات عدة على خلفية تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران منذ الأسبوع الماضي.

وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي تدرب مع نظيره الأميركي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران، وفقاً لموقع "الحدث عاجل".

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات استهدفت أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي.