مسؤولون إسرائيليون: واشنطن لا تملك القدرة على حماية السفن في هرمز

أفاد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تملك عملياً القدرة على حماية السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن اولئك المسؤولين، فإن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق عملية مشروع الحرية يُعد قراراً دراماتيكياً في ظل الوضع الأمني المتردي".

وأضافوا، أن "القيادة المركزية الأميركية لا تمتلك القدرة على حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز"، مشيرين إلى أن "المسار البديل الذي اقترحته واشنطن على طول ساحل عُمان يُعد شديد الخطورة وضيقاً جداً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علق في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مشروع الحرية"، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.

ومشروع الحرية، هو تحرك عسكري أطلقته القيادة المركزية الأميركية قبل يومين يهدف إلى مساعدة السفن التجارية على المرور عبر مضيق هرمز، لكنه واجه اعتراضات كبيرة من إيران.