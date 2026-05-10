مسيرة مفخخة تستهدف شمال إسرائيل وانفجار صواريخ اعتراضية جنوب لبنان

أفاد الجيش الإسرائيلي والسلطات العبرية، مساء اليوم الأحد، بسقوط مسيرة مفخخة في منطقة مرغليوت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن "حريقاً اندلع في منطقة مرغليوت بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة مفخخة".

وفي السياق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في بلدتي زرعيت وشوميرا بالجليل الأعلى، إثر رصد تسلل مسيرة قادمة من لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "أطلق صواريخ اعتراضية نحو مسيرات في المنطقة التي تعمل بها قواته في جنوب لبنان".

كما أفادت وسائل إعلام بأن صاروخين اعتراضيين إسرائيليين انفجرا في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالتزامن مع التطورات الأمنية في المنطقة.