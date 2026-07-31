مسيرة إسرائيلية تخلف قتيلاً ومصابين في قطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة مدنيين في قطاع غزة بقصف إسرائيلي غربي القطاع، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي إحدى المناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام إن غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت "شارع المخابرات" شمال غربي قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، كما استهدفت مسيرة أخرى منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أقتحم "خلة الحمص" في منطقة "مسافر يطا" جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دخول الإسرائيليين إلى مناطق "أ" في الضفة الغربية "محظور وخطير ومخالف للقانون"، مشيراً إلى ورود بلاغ عن قيام إسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة نابلس بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد إعلان حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية.

وبحسب المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية.

وتنص المسودة، فإن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق، مؤكدة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، وأنها وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.

كما تنص المسودة على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مشيرة إلى عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.