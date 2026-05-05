مسلّح سبعيني يقتل ويصيب خمسة أشخاص في تكساس الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت الشرطة الأميركية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار قرب مركز تجاري شمالي دالاس بولاية تكساس الأميركية.

وقالت الشرطة، إن رجلا أطلق النار على خمسة أشخاص في مركز تسوق شمال دالاس، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وأضاف رئيس شرطة كارولتون روبرتو أريدوندو، أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن الضحايا كانوا يعرفون المهاجم.

وأوضح أريدوندو :"لا نعرف بالضبط ما كان يدور، لكننا نفهم أنه يتعلق بخلافات عمل".

وأكدت الشرطة، أنه بعد مطاردة قصيرة سيرا على الأقدام، تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 69 عاما على بعد حوالي 4 أميال (6 كيلومترات) في متجر بقالة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يحملون أسلحتهم وهم يمرون أمام أبواب مجمع "كيه تاون بلازا" في منطقة تعرف باسم "كوريا تاون".

وكان من بين عناصر إنفاذ القانون في الموقع عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات فيدرالية أخرى.

وتقع كارولتون التي يبلغ عدد سكانها 130 ألف نسمة، على بعد 32 كيلومترا (20 ميلا) شمال دالاس، وينحدر أكثر من 4000 من سكانها من أصول كورية، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.

وعلى مدى العشرين عاما الماضية، تحولت هذه المنطقة إلى حي كوري نابض بالحياة في منطقة دالاس الكبرى، بفضل المستثمرين الكوريين.