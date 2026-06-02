مسلح يقتل 6 من أفراد عائلته وينتحر في ولاية "أيوا" الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مسلحاً قتل ستة من أفراد عائلته قبل أن ينتحر، خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة "موسكاتين" الواقعة شرق ولاية "أيوا".

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين، في بيان، إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال الشرطة على أربعة من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، إثر توجههم للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.

وعلى الرغم من أن المشتبه به فر من مكان الحادث قبل وصول القوات الأمنية، فقد تسنى التعرف إليه سريعاً، وتبين أنه يدعى رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاماً)، وهو من سكان المدينة.

وقال قائد الشرطة، أنتوني كيس، في مؤتمر صحفي، إن المسلح عُثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة، مضيفاً أنه انتحر في أثناء محاولة الضباط التحدث معه.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين إضافيين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما؛ أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.

ورجّح كيس أن يكون جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح، في وقت لم تكشف فيه الشرطة رسمياً عن هوياتهم، فيما أفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين من الضحايا على الأقل كانا طفلين.

وأبلغ قائد الشرطة الصحفيين بأن ماكفارلاند لديه سوابق جنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعتها.

يذكر أن موسكاتين هي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف نسمة، وتبعد قرابة 250 كيلومتراً شرق دي موين، عاصمة ولاية أيوا.