مسلح بسكينين.. الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هاجم شخصين في باريس

شفق نيوز- باريس

أفادت السلطات الأمنية الفرنسية، يوم السبت، بمقتل شخص برصاص شرطي في مدينة بوبيني بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة باريس كان يهدد بسكينين ويظهر سلوكاً عدائياً.

وأوضحت مديرية شرطة باريس، أن الرجل كان يحمل سكينين واعتدى على اثنين من جيرانه وأصابهما بسبب نزاع على الإيجار في بوبيني، ما استدعى تدخل قوات الأمن.

وخلال العملية، اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي حيث أطلق النار على المهاجم وأصابه في البطن.

وأضافت الشرطة أن المصاب فارق الحياة متأثراً بجراحه فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن مكتب المدعي العام في بوبيني أفاد بأنه تم إخطار المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) "شرطة الشرطة" بمقتل الرجل، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق في حادثة عنف مسلح أسفرت عن حالة وفاة.