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    • مسلحون يقتلون جنديين بهجوم قرب منبج شمالي سوريا

    مسلحون يقتلون جنديين بهجوم قرب منبج شمالي سوريا
    2026-06-20T11:02:54+00:00

    شفق نيوز- دمشق

    أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون قرب مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب.

    وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة السورية للأنباء، إن "جنديين قتلا إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في محيط مدينة منبج"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث أو هوية المهاجمين.

    ولم توضح الوزارة ما إذا كانت القوات الأمنية بدأت عمليات تعقب للمهاجمين أو طبيعة الأهداف التي استهدفها الهجوم.

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