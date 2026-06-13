مسلحون يستهدفون صهريج نفط عراقياً شمال سوريا.. وعشائر منبج تعتذر (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

تعرض صهريج نفط عراقي، مساء السبت، لإطلاق نار واعتداء مسلح من قبل مجهولين أثناء مروره على طريق حلب – منبج شمال سوريا، ما أدى إلى أضرار مادية في الشاحنة، بحسب معلومات متداولة من المنطقة.

وعقب الحادثة، أبدت فعاليات عشائرية وأهلية في مدينة منبج تضامنها مع العراق، مستنكرة الاعتداء الذي استهدف الصهريج العراقي وسائقه.

ولم تعلن السلطات السورية المختصة حتى الآن نتائج أي تحقيقات أو معلومات رسمية بشأن هوية منفذي الهجوم أو دوافعه، فيما تداولت منصات ومعرفات محلية في منبج بيان اعتذار وتضامن مع العراق نُسب إلى وجهاء وعشائر وأهالي المدينة.

وجاء في البيان أن وجهاء وعشائر وأهالي منبج يتابعون "ببالغ الأسف والاستنكار" الحادث الذي استهدف الصهريج العراقي أثناء مروره على الطريق الدولي، معربين عن تضامنهم مع السائق المتضرر وعائلته.

كما تضمن البيان اعتذاراً إلى العراق حكومةً وشعباً، مؤكداً أن ما جرى لا يمثل أهالي منبج ولا يعكس قيم الضيافة والأخوة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين السوري والعراقي.

وشدد البيان على ضرورة ملاحقة المتورطين في الاعتداء ومحاسبتهم، داعياً إلى تعزيز إجراءات حماية حركة النقل والتجارة بين البلدين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.