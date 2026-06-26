مسقط تبلغ أوروبا باحتمالية فرض إيران رسوم عبور في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء، يوم الجمعة، بأن سلطنة عمان حذرت دول أوروبا من أن عبور السفن مضيق هرمز قد يُصبح برسوم، والعودة لما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران "مستحيلة".

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر: "أبلغت سلطنة عمان، المسؤولين الأوروبيين بأنه لا سبيل للعودة إلى ما كان سائداً قبل الحرب في مضيق هرمز، وأن السفن التي تمر عبره قد تُجبر على دفع بعض الرسوم".

ووفقاً للوكالة، قد يتم فرض رسوم على الخدمات المتعلقة بتنظيف المضيق والملاحة عبره.

وكتبت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وأوروبا وجيران السلطنة يشعرون بقلق متزايد من احتمال قيام عُمان وإيران بوضع نظام رسوم مرور للشحن والملاحة عبر مضيق هرمز.

ونوهت الوكالة بأنه من غير الواضح ما إذا كانت سلطنة عُمان ستجعل هذه الرسوم إلزامية.

ووفقاً لمصادر، تقوم السلطنة بدراسة للأنظمة التي تستخدمها دول أخرى للتحكم في الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق ملقا، حيث لا تُفرض رسوم إلزامية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية عن صياغة نظام قانوني جديد في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن العملية يتم تنسيقها مع دولة مشاطئة أخرى هي سلطنة عمان.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مضيق هرمز كان مفتوحاً أمام مرور السفن بحرية لسنوات، لكن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

وأكدت السلطات الإيرانية عزمها جباية مبالغ مقابل تقديم خدمات تتعلق بالتحرك الآمن للسفن عبر الممر المائي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه المبالغ لا تُعدّ رسوماً.

وعقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، التزمت إيران في 18 حزيران/ يونيو بعدم تقاضي أي أموال من السفن لمدة 60 يوماً.