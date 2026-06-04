مستشار خامنئي: مسودة التفاهم الحالية مع واشنطن غامضة

شفق نيوز- طهران

وصف محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بـ"الغامضة".

وقال رضائي في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يريد الضغط علينا لقبول شروطه وإبقاء شروطنا في حالة غموض"، لافتاً إلى أن "المسودة ‌الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها ‌لإنهاء ‌الحرب ⁠بين إيران والولايات المتحدة تحتوى أموراً ⁠غامضة ‌تستدعي التوضيح".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تواصلان دراسة النصوص التي تبادلاها، وتعملان على الصياغات النهائية للاتفاق المحتمل، مشيراً إلى أن الاتصالات لم تنقطع.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبشأن اليورانيوم الإيراني والذي كان نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، قال ترمب: "سنحصل عليه في المستقبل في وقت ليس ببعيد"، مضيفاً: "إذا وقعت إيران على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية".

وتشير مصادر إعلامية إلى أن ترمب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق تتعلق بمضيق هرمز ومصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مما أخر التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جهة أخرى، تتمسك إيران في ربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار بوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وهو ما تعتبره طهران شرطاً أساسياً لاستمرار الهدنة.