مستشار خامنئي: ترمب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار لإيران سراً

شفق نيوز- طهران

قال اللواء محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، لكنه لا يعلن ذلك بشكل صريح.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن رضائي وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قوله إن "ترمب وافق على تحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، لكنه لا يصرح بذلك بوضوح".

وتأتي تصريحات رضائي، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أميركية عن مسؤول رفيع قوله إن الاتفاق ينص على تدمير اليورانيوم الإيراني المخصب داخل الأراضي الإيرانية، قبل نقله إلى خارج البلاد.

وفي المقابل، نفى مسؤولون أميركيون مراراً وجود أي اتفاق بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات سابقة، أنه لن يتم توفير أي موارد مالية لإيران بعد توقيع الاتفاق المحتمل.