مستشار خامنئي: المنصات بوضعية الإطلاق وهرمز وباب المندب سيخنقان الاقتصاد

شفق نيوز- طهران

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء اليوم الأحد، إنه "حانت ساعة الصفر، ويجري تجهيز منصات الإطلاق"، وذلك للرد على هجوم إسرائيل ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف ولايتي: ⁠"إذا ⁠لم تتوقف الهجمات ⁠الإسرائيلية على لبنان ‌فإن مضيقي ⁠هرمز وباب ⁠المندب، سيضغطان ‌على شرايينكم ‌الاقتصادية إلى ‌حد ‌الاختناق الاستراتيجي".

إلى ذلك، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن منصات الإطلاق جاهزة بعد سوء التقدير الإسرائيلي.

وفي السياق أيضاً، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تحمل الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنها "تُحمل أميركا وإسرائيل مسؤولية عواقب التصعيد بالمنطقة".

وأفادت وكالة "تسنيم" بإلغاء الرحلات الجوية في المناطق الغربية من إيران، لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر.

كما أكدت وكالة "فارس" للأنباء، أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت "على وشك الحدوث".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم، إنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح ترمب أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت كان من الممكن تجنبه، لا سيما في "يومٍ مميز" بينما التوصل إلى اتفاق مع إيران كان وشيكاً.