مستشار خامنئي: الاتفاق مع واشنطن يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار مجمدة

شفق نيوز- متابعة

أكد محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الجمعة، أن الاتفاق مع أميركا لن يتم إلا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات التي تضعها واشنطن.

وقال محسن رضائي، في تصريح لقناة CNN، تابعته وكالة شفق نيوز إن "الاتفاق يتوقف على إفراج أميركا عن 24 مليار دولار من أموال طهران المجمدة".

وكان محسن رضائي، قد وصف يوم أمس الخميس، مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بـ"الغامضة".

وقال رضائي في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يريد الضغط علينا لقبول شروطه وإبقاء شروطنا في حالة غموض"، لافتاً إلى أن "المسودة ‌الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها ‌لإنهاء ‌الحرب ⁠بين إيران والولايات المتحدة تحتوى أموراً ⁠غامضة ‌تستدعي التوضيح".