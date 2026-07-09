مساعي باكستانية وقطرية لإعادة واشنطن وطهران للمفاوضات

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم الخميس، بأن حكومي باكستان وقطر تسعيان لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، في ظل عودة القصف الأميركي على إيران، واستهداف الأخيرة للمصالح الأميركية في المنطقة.

وقالت الشبكة، نقلا عن مصادر، أن إسلام آباد والدوحة تسعيان إلى إحياء قنوات الاتصال بين الجانبين، مستندتين إلى الدور الذي لعبتاه في جولات التفاوض السابقة التي استضافتها سويسرا، والتي أسفرت لاحقا عن توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن سلطنة عمان كانت أيضا من أبرز الوسطاء في تقريب وجهات النظر خلال المراحل السابقة من المحادثات.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، قد دعت في وقت سابق من اليوم الخميس، طهران وواشنطن إلى "ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل أكبر".

وقالت الوزارة في بيان إنه "لا يوجد بديل عن الاستمرار في المشاركة بالحوار والدبلوماسية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام في المنطقة".

وأضافت: "تحث باكستان جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، التي تظل أساسا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك للمنطقة وخارجها".

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان واشنطن، الخميس، تدمير 170 هدفاً عسكرياً على الساحل الإيراني وقرب مضيق هرمز لتقويض تهديد الملاحة، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أميركية في قطر والكويت والبحرين ضمن جولة متبادلة من الضربات.