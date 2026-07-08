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    • مساعد قائد الجيش الإيراني: أي محاولة إنزال معادٍ على سواحلنا ستتحول إلى جحيم

    مساعد قائد الجيش الإيراني: أي محاولة إنزال معادٍ على سواحلنا ستتحول إلى جحيم مساعد القائد العام للجيش الإيراني لشؤون التنسيق (أرشيف)
    2026-07-08T09:43:22+00:00

    شفق نيوز - طهران

    حذر مساعد القائد العام للجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الأربعاء، القوى المعادية من مغبة إقدامها على أي عمليات عسكرية تستهدف الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن سواحل البلاد ستتحول إلى جحيم لأي قوة تحاول الاقتراب منها.

    وقال سياري في تصريح صحفي: "إن قوات الأمن والباسيج، وبالطبع الشعب، يتمتعون بقوة وتماسك هائلين على أرض الواقع، بحيث لن يفكر العدو مجدداً في إنزال قوات على ساحل إيران".

    وأضاف: "يدرك العدو أنه إذا أقدم على مثل هذا العمل الطائش، فسيدخل جحيماً لا مفر منه، وأعدكم أنه مهما علا صياح العدو، فلن يجرؤ على إنزال قوات على أراضينا".

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