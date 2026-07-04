مرصد سوري: 384 انتهاكاً عسكرياً إسرائيلياً منذ مطلع العام الحالي

شفق نيوز- لندن

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، 384 توغلاً وتحركاً عسكرياً إسرائيلياً منذ مطلع العام الجاري، في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، شملت توغلات برية، وعمليات تفتيش ومداهمة، واعتقالات لمدنيين، إلى جانب أعمال تجريف.

وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن التوغلات والاستهدافات الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام توزعت في كانون الثاني/ يناير: 51 توغلاً، وفي شباط/ فبراير: 51 توغلاً، وفي آذار/ مارس: 68 توغلاً.

وأضاف أن في نيسان/ أبريل: 62 توغلاً، وفي أيار/ مايو: 78 توغلاً واستهدافاً في محافظتي درعا والقنيطرة، وفي حزيران/ يونيو: 74 توغلاً وتحركاً عسكرياً، تركزت غالبيتها في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تظهر تصاعداً تدريجياً في وتيرة التحركات الإسرائيلية خلال عام 2026، ما يعكس تحوّل هذه العمليات إلى نهج ميداني مستمر بدلاً من كونها أحداثاً استثنائية أو محدودة زمنياً.

وبحسب المرصد فقد تركزت معظم التحركات في مناطق القنيطرة وحوض اليرموك، اللتين سجلتا النسبة الأكبر من التوغلات والاستهدافات خلال الأشهر الأخيرة.

وحذر من استمرار هذه الانتهاكات وما قد تفضي إليه من زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في الجنوب السوري. خاصة في ظل تأثيرها المباشر على المدنيين والأنشطة الزراعية والرعوية في المناطق الحدودية.

وطالب المرصد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات المتكررة للأراضي السورية، والضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول.

كما دعا في الختام إلى توفير الحماية للمدنيين في المناطق الحدودية ورصد الانتهاكات والتجاوزات التي تهدد أمنهم وسلامتهم.