مدفوعة لإيران وعمان.. دول الخليج تدرس فرض رسوم على عبور هرمز

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس، بأن دول الخليج تدرس حالياً إمكانية فرض رسوم مدفوعة لإيران وعمان، على عبور السفن من خلال مضيق هرمز.

وبحسب "بلومبرغ" قال مسؤولون خليجيون، في تصريحات خاصة، إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحا رسميا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استنادا جزئيا إلى آليات مطبقة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، مع الإشارة إلى أن طهران تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلا في المشروع العُماني.

وأعلنت السلطات الإيرانية سابقا عن تطوير نظام قانوني جديد في مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان، مؤكدة أن الوضع في المضيق لن يعود بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي كما كان عليه قبله، مع الإشارة إلى أن الرسوم ستكون مقابل خدمات متعلقة بالسلامة البحرية وليست "ضرائب"، مع التزام إيران بعدم تحصيل أي أموال من السفن لمدة 60 يوما بعد مذكرة التفاهم مع واشنطن في 18 حزيران/يونيو.

وكانت بلومبرغ قد أفادت في أواخر حزيران/يونيو بأن عُمان حذرت الدول الأوروبية من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران أصبحت مستحيلة.