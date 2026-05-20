مدربون عراقيون بين قتلى تنظيم "داعش" في نيجيريا

كشفت وسائل إعلام نيجيرية، يوم الأربعاء، عن مقتل مدربين عراقيين كانوا بين صفوف تنظيم "داعش" الذين تم استهدافهم بعمليات المشتركة بين القوات النيجيرية والأميركية، شمال شرقي البلد الأفريقي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية واستخبارية، قولها إن الغارات الجوية والعمليات البرية التي نفذتها قوات نيجيرية وأميركية شمال شرقي نيجيريا مؤخراً، والتي أسفرت عن تصفية 175 قيادياً وعنصراً من "داعش"، كان بينهم مدربون عراقيون تولوا إعداد عناصر التنظيم وتدريبهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن "المدربين العراقيين كانوا يخططون لمغادرة المنطقة خلال يومين، قبل أن تؤدي الضربات إلى مقتلهم".

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، سامايلا أوبا، في بيان، أن الغارات أسفرت عن مقتل "أبو بلال المنكي" في 16 أيار/ مايو الجاري، والذي وصفته حكومتا نيجيريا وأميركا بأنه الرجل الثاني عالمياً في تنظيم "داعش"، أعقبتها غارات أخرى في نهاية الأسبوع الماضي أسفرت أيضاً عن مقتل "عبد الوهاب"، وهو قيادي في التنظيم في غرب أفريقيا يشرف على الهجمات والدعاية، مع كل من "أبو موسى المنجوي"، و"أبو المثنى المهاجر"، وهو مسؤول إعلامي كبير ومقرب من المنكي.

ويوم أمس الثلاثاء أعلن الجيش النيجيري أن قواته وبالتعاون مع الولايات المتحدة، قتلت 175 مسلحاً من تنظيم "داعش" في سلسلة من الضربات الجوية والبرية المشتركة في شمال شرقي البلاد في الأيام الأخيرة.