مخزون الغاز الأوروبي عند أدنى مستوى على الإطلاق

شفق نيوز- متابعة

أفادت رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز الأوروبية، يوم الاثنين، بأن المخازن تحت الأرضية للغاز في الاتحاد الأوروبي أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ متوسط امتلائها 57.11% حتى 1 آب/أغسطس الجاري.

وقالت الرابطة إن نسبة امتلاء مخازن الغاز الأوروبية بلغت في مثل هذا اليوم من عام 2021 نحو 57.28%، أي أعلى بقليل من المستوى الحالي.

ولفتت إلى أن مؤشر المخزونات كان قبل يوم واحد في 31 تموز/يوليو 2026 عند 56.88%.

إلى ذلك أشارت تقديرات شركة "غازبروم" الروسية إلى أن الفجوة في مخزونات الغاز الأوروبية مقارنة بالعام الماضي آخذة في الاتساع بشكل كبير، حيث كانت في بداية الصيف تبلغ حوالي 8.2 مليار متر مكعب، لتتضاعف إلى 12 مليار متر مكعب بحلول نهاية يوليو 2026.

وحذرت "غازبروم" من أن نقص الغاز في المخازن الأوروبية يشكل مخاطر كبيرة على أمن إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال فصل الشتاء المقبل، لا سيما مع استمرار تراجع مستويات الامتلاء في كل من ألمانيا وهولندا وفرنسا، التي تقل عن متوسط مستوى الملء الأوروبي.