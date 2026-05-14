محملة بالنفط والغاز.. 9 سفن عبرت هرمز منذ الأحد لكنها محاصرة أميركياً

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس، بأن 9 سفن محملة بالنفط والغاز عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد الماضي.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيانات ملاحية، أن بعض السفن التسع لا تزال داخل خط الحصار الأميركي المفروض في مضيق هرمز، وسط استمرار التوترات العسكرية والتجارية في المنطقة.

وكانت الوكالة أفادت يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الأميركية التي تفرض حصاراً بحرياً على إيران منعت سفينة يونانية تحمل نحو مليوني برميل نفط عراقي من مواصلة طريقها نحو فيتنام لأسباب "مجهولة"، فيما ناشدت الحكومة الفيتنامية الولايات المتحدة بالسماح للشحنة النفطية بالمضي في طريقها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات متصاعدة منذ آذار/ مارس الماضي، حيث تحول الممر المائي الحيوي إلى ساحة مواجهة عسكرية وملاحية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.