محكمة إيرانية تقضي بإعدام مواطن شارك في الاحتجاجات

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، يوم الجمعة، بأن "المحكمة الثورية" في طهران أصدرت حكماً بإعدام المواطن علي كمالي، بعد إدانته بتهمة "المحاربة" على خلفية مشاركته في احتجاجات كانون الثاني/ يناير 2026 في العاصمة.

وبحسب الوكالة، فإن الحكم صدر في منتصف أيار/ مايو الماضي عن أحد أفرع المحكمة الثورية في طهران، وأنه يخضع حالياً للمراجعة في المحكمة العليا الإيرانية ضمن مرحلة الاستئناف.

وذكرت "هرانا" أن كمالي كان قد اعتُقل في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 في طهران، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد آنذاك، مشيرة إلى أنه يحمل إقامة في ماليزيا.

وأوضحت أن المعتقل محتجز حالياً في سجن "طهران الكبير"، في حين لم تُنشر تفاصيل إضافية حول الأدلة الموجهة ضده أو طبيعة التمثيل القانوني الذي حصل عليه خلال المحاكمة.

وكانت إيران قد شهدت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية بدأت أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 وتصاعدت بشكل كبير خلال كانون الثاني/ يناير 2026، وانتشرت إلى عشرات المدن الإيرانية.

وكان الدافع الأساسي للاحتجاجات هو الأزمة الاقتصادية الحادة، وانهيار قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع الأسعار بشكل حاد في البلاد.